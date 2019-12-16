España Español  English Français


Гавана, Среда 18 Декабрь 2019 07:22 am
Home Куба Канцлер Кубы сожалеет о провале климатического саммита COP25

Канцлер Кубы сожалеет о провале климатического саммита COP25

Создано 16.12.2019 18:47 | Просмотров: 118 | Antón Vélez Bichkov
Share
Tamaño letra:

ГАВАНА, Куба, 16 декабря (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррийя обвинил развитые страны в провале саммита по изменению климата в Мадриде (COP25).

Встреча, организованная ООН, завершилась без консенсуса, несмотря на 14-дневные переговоры, которые сделали его самым длинным климатическим саммитом в истории.

Родригес заявил в Твиттере, что провал COP25 был вызван несоблюдением обязательств и отсутствием политической воли со стороны промышленно развитых стран.

Они пытаются перенести вес на развивающиеся страны. Такая политика в отношении человечества делает капитализм нежизнеспособным, в то же время подвергая человека риску исчезновения.

Родригес Паррийя заявил, что Куба поддерживает требования молодой активистки Греты Тунберг, которая указала, что «науку игнорируют» и что, похоже, COP25 рушится.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Последние известия

Найти нас на:

Продукты и Услуги

Продукты и Усл

Наше агентство

С нами сотрудничают более 130 опытных специалистов в области информации в 17 отделениях по всей стране. (Подробнее).

Advertising

О нас | Связаться с нами | Условия использования

Авторское Право © 2012 Кубинского Агентства Новостей (ACN) Все права защищены.