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Канцлер Кубы сожалеет о провале климатического саммита COP25
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ГАВАНА, Куба, 16 декабря (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррийя обвинил развитые страны в провале саммита по изменению климата в Мадриде (COP25).
Встреча, организованная ООН, завершилась без консенсуса, несмотря на 14-дневные переговоры, которые сделали его самым длинным климатическим саммитом в истории.
Родригес заявил в Твиттере, что провал COP25 был вызван несоблюдением обязательств и отсутствием политической воли со стороны промышленно развитых стран.
Они пытаются перенести вес на развивающиеся страны. Такая политика в отношении человечества делает капитализм нежизнеспособным, в то же время подвергая человека риску исчезновения.
Родригес Паррийя заявил, что Куба поддерживает требования молодой активистки Греты Тунберг, которая указала, что «науку игнорируют» и что, похоже, COP25 рушится.