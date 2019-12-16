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Госсовет Кубы назначил дату выборов губернаторов и их замов
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ГАВАНА, Куба, 16 декабря (ACN) В присутствии президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса Государственный совет заседал в эту пятницу и назначил дату выборов губернаторов провинций и их заместителей.
В субботу 18 января 2020 г. делегаты муниципальных собраний народной власти со всей страны проведут внеочередные сессии, в ходе которых подтвердят кандидатуры.
В соответствии с установленном в конституции, Госсовет провёл предварительный анализ трёх законопроектов, которые должны быть представлены на утверждение на 4-м очередном периоде сессий Национального собрания:
закон о бюджете на 2020 год; закон об организации и функционировании Национальной ассамблеи народной власти и самого Государственного совета; и закон об организации и функционировании муниципальных собраний народной власти и народных советов.
Этот орган также утвердил указ-закон «О механизации, сельскохозяйственном дренаже и водоснабжении животных», который призван обеспечить правовую основу для организации развития этих видов деятельности и способствовать более рациональному использованию воды, улучшению гидравлической инфраструктуры и сельскохозяйственное оборудование, а также повысить производительность труда и использование передовых технологий.
Рабочая сессия утвердила директивы о контрольных действиях на 2020 год для Генерального контролёра республики.